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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае на месяц закроют почти 300 дорог для грузовиков

В Алтайском крае на месяц закроют почти 300 дорог для грузовиков

Ограничение не затронет пассажирские перевозки, спецтехнику, а также провоз международных грузов и пищевых продуктов В Алтайском крае с 8 апреля по 7 мая закроют почти 300 региональных и межмуниципальных дорог для грузовиков.

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