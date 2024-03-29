В Алтайском крае на месяц закроют почти 300 дорог для грузовиков

Ограничение не затронет пассажирские перевозки, спецтехнику, а также провоз международных грузов и пищевых продуктов В Алтайском крае с 8 апреля по 7 мая закроют почти 300 региональных и межмуниципальных дорог для грузовиков.
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