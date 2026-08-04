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Порядка 2 тысяч кровель отремонтировали в домах Подмосковья за июль

Порядка 2 тысяч кровель отремонтировали в домах Подмосковья за июль

В Подмосковье продолжается плановый ремонт кровель в многоквартирных домах. За июль управляющие организации региона под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий устранили 1,9 тысячи неисправностей крыш, зафиксированные по обращениям собственников.

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