Порядка 2 тысяч кровель отремонтировали в домах Подмосковья за июль

В Подмосковье продолжается плановый ремонт кровель в многоквартирных домах. За июль управляющие организации региона под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий устранили 1,9 тысячи неисправностей крыш, зафиксированные по обращениям собственников.
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