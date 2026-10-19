Букмекеры значительно повысили шансы «Динамо» на чемпионство. После победы над ЦСКА (3:1) в 11-м туре Альфа-Банк РПЛ команда под руководством Сандро Шварца набрала 25 очков и поднялись на чистое первое место в турнирной таблице.