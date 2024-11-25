В Тетюшском районе произошло смертельное ДТП

В Тетюшском районе РТ, недалеко от села Байрашево, произошло смертельное ДТП. По данным Прокуратуры РТ, 19-летняя водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением, когда объезжала препятствие на трассе.
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