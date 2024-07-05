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Во власть проникли саботажники: Как подрывают исполнение приказа Путина, раскрыл член СПЧ

Во власть проникли саботажники: Как подрывают исполнение приказа Путина, раскрыл член СПЧ

Kremlin Pool/Globallookpress Вчера 13K прочитали Во власть проникли саботажники. Как подрывают исполнение приказа Владимира Путина о реформировании миграционной политики России, в прямом эфире раскрыл член СПЧ Кирилл Кабанов.

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Комментарии
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Татьяна Мельникова
пора называть фамилии саботажников
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5 час.
k
kraft54
а ты не жди чуда,возьми  кол или  арматуру и иди чистить свой город от нечисти,вступай в народную дружину и учи уму разуму зарвавшихся мигрантов. Почему кто то должен за тебя себя подставлять под нож или пистолет?Будь мужиком-наведи порядок хотя бы у себя на улице,во дворе своего дома,в подъезде своего дома,в школе,где учатся твои дети.Сделай свой город чище. До тех пор,пока те из них,которые честно работают и живут у нас,будут снисходительно относиться к беспредельщикам из своего клана,порядка не будет.Они тоже должны встать против нечести и быть рядом с тобой. Хватит ныть и пускать слюни.
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4 час.
YYYYYYY XXXXXXX
У этих врагов есть ФИО?
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2 час.

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