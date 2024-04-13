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ГТРК Татарстан

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Путин присвоил звание Заслуженный деятель искусств Тиграну Кеосаяну

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» известному кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру и ведущему авторской программы на радио Sputnik Тиграну Кеосаяну.

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