Путин присвоил звание Заслуженный деятель искусств Тиграну Кеосаяну

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» известному кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру и ведущему авторской программы на радио Sputnik Тиграну Кеосаяну.
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