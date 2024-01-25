Суд арестовал счета экс-замминистра энергетики Нидзельского

Aleksander Polyakov/Global Look Press Мещанский суд Москвы наложил обеспечительные меры на банковские счета в различной валюте, общей суммой почти в 42 млн рублей в рамках уголовного дела бывшего заместителя министра энергетики Петра Нидзельского, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, следует из сообщения на сайте суда.
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