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Суд арестовал счета экс-замминистра энергетики Нидзельского

Суд арестовал счета экс-замминистра энергетики Нидзельского

Aleksander Polyakov/Global Look Press Мещанский суд Москвы наложил обеспечительные меры на банковские счета в различной валюте, общей суммой почти в 42 млн рублей в рамках уголовного дела бывшего заместителя министра энергетики Петра Нидзельского, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, следует из сообщения на сайте суда.

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