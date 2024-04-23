Минобороны: морпехи захватили комплексы Javelin ВСУ в Новомихайловке

ТАСС/Александр Полегенько Военнослужащие 155-й отельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Новомихайловка в Донецкой Народной Республике захватили большое количество вооружений западного производства, включая шведские гранатометы и американские противотанковые комплексы Javelin, сообщили во вторник, 23 апреля, в министерстве обороны РФ.
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