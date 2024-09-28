Депутат Гаврилов: установка глухих заборов допускается со стороны улицы

Требования к ограждениям, возводимым на земельных участках с назначением ИЖС, могут быть установлены региональными и местными нормативными правовыми актами, в том числе правилами землепользования и застройки или правилами благоустройства территории конкретного муниципального образования, рассказала "Газете.
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