Депутат Гаврилов: установка глухих заборов допускается со стороны улицы

Требования к ограждениям, возводимым на земельных участках с назначением ИЖС, могут быть установлены региональными и местными нормативными правовыми актами, в том числе правилами землепользования и застройки или правилами благоустройства территории конкретного муниципального образования, рассказала "Газете.