В столице запустили крупнейшую «солнечную» электростанцию

Весь мир тяготеет к использованию энергии, полученной из возобновляемых источников. Для этой цели уже разработаны технические решения, обеспечивающие получение электричества из ветра или солнечного света.
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