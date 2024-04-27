Министр Аштияни: теракты в РФ и Иране стали результатом поддержки США терроризма

Теракты, произошедшие в РФ и Иране, стали результатом поддержки Соединенными Штатами терроризма. Соответствующее заявление на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу сделал министр обороны Исламской Республики Мохаммад Реза Аштияни, информирует агентство Tasnim.
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