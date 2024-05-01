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Президент «Баварии» о переговорах с Рангником: «У нас хороший диалог, нужно подождать еще несколько дней» 

Сообщалось, что главный тренер сборной Австрии согласился возглавить мюнхенский клуб по окончании сезона.

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