Евгений Каменькович отметил рост заинтересованности в «горячих» билетах

Художественный руководитель театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгений Каменькович рассказал о новой тенденции: зрители предпочитают покупать билеты на спектакли в последний момент.
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