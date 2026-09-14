Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +29 градусов в Москве

В Москве на текущей неделе установится преимущественно солнечная и теплая погода без осадков, а к четвергу воздух прогреется до 29 градусов.
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