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Аргументы и Факты

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Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +29 градусов в Москве

Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +29 градусов в Москве

В Москве на текущей неделе установится преимущественно солнечная и теплая погода без осадков, а к четвергу воздух прогреется до 29 градусов.

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