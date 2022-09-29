Эксперт: компенсация межтарифной разницы поможет подключить жителей к СПГ

Введение компенсации на разницу между реальной стоимостью СПГ и установленными тарифами для населения даст толчок к газификации частного сектора, заявил гендиректор компании «Аврора СПГ» Денис Воробьев 29 сентября на форуме «Нефть и газ Сахалина».