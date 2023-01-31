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Махачев не перейдет в полусредний вес в 2023 году: «Мне это интересно, но в легком весе еще есть достойные претенденты»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что думает о переходе в полусредний вес. Но боец отметил, что в ближайшее время смены весовой категории ждать не стоит.

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