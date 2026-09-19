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Регионы России

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Карстен Бройер рассматривается как следующий глава Военного комитета НАТО

Карстен Бройер рассматривается как следующий глава Военного комитета НАТО

Инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер считается самым вероятным кандидатом на пост следующего председателя Военного комитета НАТО с 2028 года.

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