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Царьград

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Первый глобалист дожил до 100 лет. Главный секрет Картер унёс в могилу, но успел проговориться

Первый глобалист дожил до 100 лет. Главный секрет Картер унёс в могилу, но успел проговориться

29 декабря в маленьком южном городе Плейнс в возрасте ста лет скончался 39-й президент США Джимми Картер.

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