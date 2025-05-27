Samsung Galaxy A54, Galaxy M55, Galaxy F54 и Galaxy M34 получили большое обновление в виде финальной версии One UI 7.0 на базе Android 15

Samsung расширяет охват своих смартфонов финальной версией прошивки One UI 7.0 на базе Android 15. На этот раз она вышла для четырех среднебюджетных моделей — Galaxy A54, Galaxy M55, Galaxy F54 и Galaxy M34.
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