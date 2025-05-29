Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    В принципе всё вышесказанное можно было просуммировать одним выражением: Прежде чем пытаться меня испугать, подумай ...Кого придётся бом...
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Отстраненный из команды Трампа Илон Маск выступил с критикой в адрес бывшего босса

Отстраненный из команды Трампа Илон Маск выступил с критикой в адрес бывшего босса

Миллиардер, предприниматель Илон Маск, которого президент США Дональд Трамп с начала своего пребывания в Белом доме назначил главой департамент государственной эффективности (DOGE), а затем резко ограничил его полномочия, выступил с критикой в адрес своего бывшего босса, заявив, что разочарован «единым, большим, красивым законопроектом» американского лидера о сокращении госрасходов.

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