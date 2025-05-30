В РАН отметили беспрерывное продолжение текущей магнитной бури

Магнитная буря, начавшаяся 29 мая, продолжается без перерывов. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН).
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