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Блог частного инвестора

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Disney, Fox, Warner Bros. не будут создавать сервис спортивного вещания

Disney, Fox, Warner Bros. не будут создавать сервис спортивного вещания

Walt Disney Co., Fox Corp. и Warner Bros. Discovery Inc. отказываются от планов по созданию совместного сервиса потокового вещания спорта всего через несколько дней после урегулирования иска, поданного против трех компаний, утверждающих, что платформа подавит конкуренцию.

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