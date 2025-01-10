Disney, Fox, Warner Bros. не будут создавать сервис спортивного вещания

Walt Disney Co., Fox Corp. и Warner Bros. Discovery Inc. отказываются от планов по созданию совместного сервиса потокового вещания спорта всего через несколько дней после урегулирования иска, поданного против трех компаний, утверждающих, что платформа подавит конкуренцию.
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