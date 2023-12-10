TCL анонсировала 31-дюймовый куполообразный OLED-дисплей Дочерняя структура кит...

TCL анонсировала 31-дюймовый куполообразный OLED-дисплейДочерняя структура китайской компании TCL, разработчик и производитель дисплеев CSOT, представила несколько новинок в рамках проходящей в эти дни в китайском Ухане выставки DTC 2023.
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