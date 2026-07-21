Артиллерия ВС России уничтожила уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР

В Минобороны России рассказали, что артиллеристы Южной группировки войск во взаимодействии с расчётами разведывательных и ударных дронов Южной группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА украинских оккупантов в Алексеево-Дружковке и Кондратовке.
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