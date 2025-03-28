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Царьград

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Землетрясение в Бангкоке: эвакуация туристов и обрушение небоскрёба

Землетрясение в Бангкоке: эвакуация туристов и обрушение небоскрёба

В Бангкоке произошло землетрясение, потрясшее город и окрестные регионы. Гид Григорий Нотченко сообщает о шоке местных жителей.

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