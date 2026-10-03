В Санкт-Петербурге подросток выстрелил из пневматического пистолета в ровесников

2 октября вечером на 7-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге подросток произвел выстрел из пневматического пистолета, ранив 12-летнего мальчика — пуля пробила щеку насквозь.
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