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Регионы России

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В Санкт-Петербурге подросток выстрелил из пневматического пистолета в ровесников

В Санкт-Петербурге подросток выстрелил из пневматического пистолета в ровесников

2 октября вечером на 7-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге подросток произвел выстрел из пневматического пистолета, ранив 12-летнего мальчика — пуля пробила щеку насквозь.

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