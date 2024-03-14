Вечно требующий финансовой помощи от Запада Зеленский заказал за $115 млн биографический фильм о себе «Цена победы»

В СМИ и соцсетях со ссылкой на NewYorkNewsDaily сообщается, что голливудская студии Paramount Pictures и «Квартал-95» работают над блокбастером «Цена победы» («The price of victory») о жизненном пути президента Украины Владимира Зеленского — «от комика до президента».
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