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Левый берег

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Мэр Москвы рассказал, чем обследуют линии столичного метро

Все 17 линий метро специалисты успели проверить в этом году, включая первый участок Рублево-Архангельской линии, запущенный 5 сентября.

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