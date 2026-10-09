В Нижнем Новгороде 11 октября ограничат движение на Юбилейном бульваре

В Нижнем Новгороде 11 октября с 00:01 до 14:00 перекроют участок бульвара Юбилейного от улицы Коперника до дома № 16, а также прилегающую дорогу до улицы Энгельса.
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