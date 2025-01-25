"Казус кыргызус": Русофобию оплачивают из русского бюджета

Царьград Коллаж Царьграда Скандал вокруг публикации в московском академическом издательстве "Наука" коллективной монографии "Кыргызы", исполненной многих русофобских исторических мифов, поднимает целый ряд острых вопросов.
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