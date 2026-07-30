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Царьград

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Война маркетплейсов: Зеленский взвинтил ставки, расплатятся миллионы

Война маркетплейсов: Зеленский взвинтил ставки, расплатятся миллионы

С удивительным упорством украинский режим продолжает копать себе экономическую могилу, буквально вынуждая Россию приступить к уничтожению не только АЗС вдоль стратегически важных дорог и иностранных судов в портах, но и складов, которые до сих пор щадили по гуманитарным соображениям.

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