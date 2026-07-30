С удивительным упорством украинский режим продолжает копать себе экономическую могилу, буквально вынуждая Россию приступить к уничтожению не только АЗС вдоль стратегически важных дорог и иностранных судов в портах, но и складов, которые до сих пор щадили по гуманитарным соображениям.