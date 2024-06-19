Законность по-сочински: мэрия курорта настаивает на сносе здания ТЦ, которое начали строить еще в 2010 году

Законность по-сочински: мэрия курорта настаивает на сносе здания ТЦ, которое начали строить еще в 2010 годуАрбитражный суд Северо-Кавказского округа 20 июня рассмотрит кассационную жалобу мэрии Сочи, которая требует признать самостроем недостроенный торговый центр «Привокзальный» в самом центре города, и снести его.