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Живая Кубань

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Законность по-сочински: мэрия курорта настаивает на сносе здания ТЦ, которое начали строить еще в 2010 году

Законность по-сочински: мэрия курорта настаивает на сносе здания ТЦ, которое начали строить еще в 2010 году

Законность по-сочински: мэрия курорта настаивает на сносе здания ТЦ, которое начали строить еще в 2010 годуАрбитражный суд Северо-Кавказского округа 20 июня рассмотрит кассационную жалобу мэрии Сочи, которая требует признать самостроем недостроенный торговый центр «Привокзальный» в самом центре города, и снести его.

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