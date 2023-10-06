В Хабаровском крае полицейские и общественники провели акцию «Трафарет безопасности»

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Николаевскому району совместно с представителем Общественного совета при отделе полиции Алесей Кайдаловой и волонтерами Дома молодежи провели профилактическую акцию, направленную на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.