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Плющев о КХЛ: «Потолок зарплат работает против уровня нашего хоккея. Мы ударили по лидерам, приблизили их к массовке»

– В прессе вижу много восторгов о непредсказуемости чемпионата, о выравнивании сил. Но давайте скажем честно – мы искусственно понизили температуру по больнице.

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