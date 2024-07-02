БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Дым надежд». Что означает для Молдовы старт переговоров о вступлении в ЕС

«Дым надежд». Что означает для Молдовы старт переговоров о вступлении в ЕС

София Русу.   Евросоюз накануне официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в организацию.

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Комментарии
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tsan tsan
Что означает для Молдовы начала переговоров о вступлении в ЕС ?  Как и для многих недостран - морковку перед носом.
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