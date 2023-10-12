Игорь Якимчик принял участие в выездном совещании в Анапе по развитию туристических инвестиционных проектов федерального значения

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в работе выездного совещания по развитию туристических инвестиционных проектов федерального значения, которое провёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Анапе.
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