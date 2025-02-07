В Госдуме предложили сделать выходными Пасху и день Троицы

Оба праздника приходятся на воскресенье.фото: duma.gov.ruПасху и день Святой Троицы надо сделать выходными днями, оба праздника приходятся на воскресенье, можно предоставить россиянам дополнительный выходной в понедельник.
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