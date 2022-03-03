Канада ввела санкции в отношении Александра Беглова

Власти Канады расширили санкции в отношении российских властей, сообщает МИД этой страны. Канадские дипломаты отметили, что в санкционный список внесли десять «ключевых сотрудников» компаний «Газпром» и «Роснефть».

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