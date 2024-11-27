Десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены ночью 27 ноября в небе над Ростовской областью, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь 27 ноября в своем Telegram-канале.
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