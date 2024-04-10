Какие люди чаще умирают от одиночества

Исследование, в котором приняли участие более 53 000 взрослых американцев и представителей 13 стран мира, выявило, что американцы среднего возраста испытывают более острое чувство одиночества по сравнению с их европейскими сверстниками.
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