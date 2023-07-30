Военное обозрение

3 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А Мексика, Северная Корея, Китай, Россия и Белоруссия хотят провести саммит по США и размещении военных бвз для подде...Президент Мексики...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Это так по-европейски решать свои проблемы за счет других, например, за счет украинского населения, в вот принять...Британская пресса...
  • GISMbICH
    Представляю себе, как "Буревестник" с ядерным двигателем, пролетит вдоль всей границы бывшей УССР, надо всеми погранз...Зеленский подписа...

Китайская пресса: Зеленский фактически навел российские ракеты на командный пункт ВСУ

Китайская пресса: Зеленский фактически навел российские ракеты на командный пункт ВСУ

Военное ведомство РФ сообщило о нанесенном 28 июля высокоточным ударе по командному пункту ВСУ, размещенному в Днепропетровске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх