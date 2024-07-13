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salekhard.online

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Где сегодня все активные горожане?

Где сегодня все активные горожане?

На большой семейной рыбалке в Горнокнязевске! Здесь даже без удочки северян ожидает большой улов: много музыки для тех, кто любит петь и танцевать; много творчества, для тех, кто чувствует в себе потенциал; много вкусного, для тех кто не прочь подкрепиться.

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