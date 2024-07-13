Где сегодня все активные горожане?

На большой семейной рыбалке в Горнокнязевске! Здесь даже без удочки северян ожидает большой улов: много музыки для тех, кто любит петь и танцевать; много творчества, для тех, кто чувствует в себе потенциал; много вкусного, для тех кто не прочь подкрепиться.