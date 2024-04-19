В Мали 102 человека умерли от жары за четыре дня

Рекордная жара установилась в Мали с конца марта, и ожидается дальнейшее повышение температуры. С начала апреля сотни человек погибли из-за зноя, только за первые четыре дня месяца зарегистрированы 102 смерти, передает AP.
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