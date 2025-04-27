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Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат с авокадо и овощами

Салат с авокадо и овощами

Тяжелые майонезные салаты не люблю, как то решила "собрать" салат из своих самых любимых овощей - и вот что получилось) Салат предлагаю, как полностью овощной, но пару раз я добавляла в него копченую колбасу - тоже вкусно! .

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