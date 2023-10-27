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Зима в городе: температурные качели и спасительный реагент

Зима в городе: температурные качели и спасительный реагент

Зимой дороги, как проезжая часть, так и тротуары, становятся источником повышенной опасности. То ледяной дождь образует плотную корку льда, то снежные заносы, то наледь после резкого перехода от плюсовой температуры к морозам.

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