Страна и люди
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Страна и люди

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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем Сухопутных войск. Андрей Белоусов отметил, что воины-пехотинцы своими ратными подвигами вписали немало ярких страниц в историю страны.

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