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Захарова раскритиковала слова секретаря СБ Армении о мобилизации и россиянах

Захарова раскритиковала слова секретаря СБ Армении о мобилизации и россиянах

Москва расценивает как провокационные заявления секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о готовности республики принять "новую волну российских граждан, которые хотят избежать отправки на фронт".

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