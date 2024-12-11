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Два человека погибли при пожаре в Сызрани

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сызрани, сообщает 11 декабря МЧС Самарской области. "В результате пожара погибли два человека: 53-летний мужчина и 77-летняя женщина", – говорится в сообщении ведомства.

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