Два человека погибли при пожаре в Сызрани

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сызрани, сообщает 11 декабря МЧС Самарской области. "В результате пожара погибли два человека: 53-летний мужчина и 77-летняя женщина", – говорится в сообщении ведомства.
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