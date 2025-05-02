На Савёловском направлении МЖД восстанавливают движение после падения деревьев на пути

Движение затруднено из-за падения деревьев после снегопада.Из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в настоящее время затруднено движение поездов на однопутных участках Савёловского направления МЖД Соревнование - Большая Волга, Вербилки - Савёлово, а также двухпутном Катуар – Лобня.