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После проигрыша правящей партии на выборах президент Польши пытается сохранить прежний состав правительства

После проигрыша правящей партии на выборах президент Польши пытается сохранить прежний состав правительства

Несмотря на то, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» PiS проиграла парламентские выборы коалиции Дональда Туска и теперь не имеет большинства в Сейме, действующие власти любым путем пытаются сохранить свое прежнее влияние.

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