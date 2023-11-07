После проигрыша правящей партии на выборах президент Польши пытается сохранить прежний состав правительства

Несмотря на то, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» PiS проиграла парламентские выборы коалиции Дональда Туска и теперь не имеет большинства в Сейме, действующие власти любым путем пытаются сохранить свое прежнее влияние.
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